تسيتسيباس يحقق فوزه الأول على مدفيديف في بطولة الماسترز









اسماء السيد - حقق اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادسا عالميا فوزه الأول في مسيرته على الروسي دانييل مدفيديف بنتيجة 7-6 و6-4 الإثنين، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات مجموعة "أندريه أغاسي" في بطولة الماسترز الختامية الختامية لموسم محترفي كرة المضرب.

وهو الفوز الاوّل لتسيتسيباس ابن الـ 21 على مدفيديف، الرابع عالميا، بعدما خسر أمامه في خمس مواجهات سابقة.

وحسم اليوناني المجموعة الأولى في الشوط الفاصل "تاي بريك"، فيما تبادل اللاعبان الفوز بإرسالهما في المجموعة الثانية، قبل أن ينجح تسيتسيباس في الشوط التاسع بكسر إرسال مدفيديف (23 عاما) بعد ثلاث محاولات فاشلة، ليتبعها بإرسال ناجح وينهي المجموعة والمباراة لصالحه.

ويلعب لاحقا اليوم ضمن المجموعة ذاتها الاسباني رافاييل نادال المصنف أول عالميا مع الألماني ألكسندر زفيريف حامل اللقب (السابع).