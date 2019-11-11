فيفا يوقف الرئيس السابق لاتحاد تنزانيا لسوء استغلال الأموال









اسماء السيد - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإثنين إيقاف جمال إميل مالينزي، الرئيس السابق للاتحاد التنزاني والعضو السابق في الفيفا، عن مزاولة أي نشاط مرتبط باللعبة لعشرة أعوام على خلفية سوء استغلال الأموال.

وأوضح الفيفا في بيان الإثنين أن لجنة الأخلاقيات وجدت مالينزي مذنبا "بسوء استغلال أموال الفيفا وتزوير مستند رسمي".

وأوضح أن المخالفات تتعلق ببرامج مساعدة مالية يوفرها الفيفا، اضافة الى الاتحادين الإفريقي (كاف) والتنزاني، بين العامين 2013 و2017.

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وأشار الفيفا الى أن مالينزي كان مذنبا أيضا بتزوير قرار للجنة التنفيذية للاتحاد التنزاني، وتمت معاقبته تاليا "بالمنع من مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم على المستويين الرياضي والإداري وغيرهما، محليا ودوليا".

كما فرضت اللجنة غرامة مالية على مالينزي بقيمة 500 ألف فرنك سويسري (نحو 456 ألف يورو).

وأوضح الاتحاد الدولي أن عقوبة الإيقاف دخلت حيز التنفيذ في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، وهو التاريخ الذي تم فيه إبلاغ مالينزي بالعقوبة.