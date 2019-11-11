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الاصابة تبعد نافاس عن سان جرمان لأسبوعين على الأقل

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اسماء السيد - أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم الأحد أن حارس مرمى المنتخب الوطني وباريس سان جرمان الفرنسي كيلور نافاس سيبتعد عن الملاعب لمدة أسبوعين على أقل تقدير، وذلك بسبب إصابة في الفخذ.

وانسحب الحارس السابق لريال مدريد الإسباني من تشكيلة سان جرمان للمباراة التي فاز بها السبت في الدوري المحلي على بريست 2-1 بعد تعرضه للإصابة خلال الإحماء.

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وسيبتعد نافاس بالتالي عن المباراتين المقبلتين لمنتخب بلاده في النسخة الأولى من دوري أمم منطقة الكونكاكاف ضد كوراساو وهايتي في 15 و18 الشهر الحالي، وسيكون في سباق مع الزمن للتعافي قبل مباراة سان جرمان وفريقه السابق في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة .

وانضم نافاس الى لائحة طويلة من المصابين في فريق المدرب الألماني توماس توخل الذي يفتقد مواطنه ثيلو كيهرر وكيليان مبابي والبرازيلي والإسباني أندر هيريرا والبلجيكي توما مونييه.

وفي ظل إصابة نافاس، حصل الإسباني سيرخيو ريكو السبت على فرصة تسجيل بدايته مع بطل "ليغ 1" الذي انتقل اليه هذا الموسم على سبيل الإعارة من إشبيلية.

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