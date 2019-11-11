شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة مصر وغانا فى بطولة الامم الافريقية تحت 23 سنة عبر سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر الأوليمبي فى تمام الثامنة مساء اليوم الإثنين، اختباره الثاني بمواجهة منتخب غانا ضمن مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ويسعى أبناء شوقي غريب إلى تحقيق الفوز لحجز بطاقة التأهل رسمياً إلى الدور قبل النهائى للبطولة وتحديدًا دور الأربعة، فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. لمتابعة مباراة منتخب مصر الأولمبي وغانا فى بطولة الامم الافريقية تحت 23 سنة ، اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة مصر وغانا فى بطولة الامم الافريقية تحت 23 سنة عبر سوبر كورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.