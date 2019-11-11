شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ودية سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر هيثم شعبان، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا كليوباترا، إلغاء مباراة طلائع الجيش الودية والتى كان من المقرر إقامتها عصر غد، بعد أحداث مباراة الزرقا اليوم بالقسم الثانى.

وكان أحمد حمدى حكم مباراة الفريق مع الزرقا قرر إنهاءها بعد 20 دقيقة من إطلاق صافرة البداية، وذلك بسبب عدم وصول فريق الزرقا إلى الملعب، حيث كان مقرر أن يخوض سيراميكا كليوباترا مباراته أمام الزرقا فى الثانية والنصف عصرا، على ملعب استاد السويس الجديد، فى الجولة الرابعة من مسابقة دورى الدرجة الثانية.

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واستقر المدير الفنى على إلغاء ودية طلائع الجيش، ومنح اللاعبين راحة سلبية من مران الغد، على أن يبدأ الفريق الاستعداد للقاء القناة عصر بعد غد الأربعاء على الملعب الفرعى باستاد الدفاع الجوي.

ويلتقى سيراميكا كليوباترا مع القناة فى الثانية والنصف عصر الاثنين المقبل على ملعب القناة القديم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دورى الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة.

جدير بالذكر أن مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا تواجد فيها طاقم الحكام المكون من أحمد حمدى منطقة البحيرة ووائل عاطف من منطقة سوهاج وأحمد توفيق منطقة البحيرة، ومحمود الإسكندرانى مراقب اللقاء من بورسعيد، ولكن لم يحضر فريق الزرقا.