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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تشييع جثمان علاء علي لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت، منذ قليل، جنازة الراحل علاء علي لاعب الزمالك وبتروجت السابق، الذى وافته المنية منذ ساعات قليلة بعد صراع مع المرض.
وحضر تشييع جثمان اللاعب الشاب الذي يبلغ من العمر 31 عاما، كل من مؤمن زكريا لاعب الأهلي، ومحمود جنش ومحمود فتح الله، وحمادة أنور عضو مجلس الزمالك، ومصطفى طلعت ومحمد صبحي وشهاب الدين أحمد وأحمد الميرغني، وعرفة السيد ومحمد رزق وأحمد دويدار، وأحمد يحيي وكيل اللاعبين، وعدد من لاعبي الأندية المختلفة.
تشييع جثمان علاء علي
جنازة علاء علي لاعب الزمالك السابق
جنازة علاء علي
جنش ومؤمن زكريا في جنازة علاء علي
مراسم دفن علاء علي
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