شكرا لقرائتكم خبر عن محمود زين يحتل المركز العاشر ببطولة العالم لألعاب القوى البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل محمود زين العابدين، لاعب منتخب ألعاب القوى البارالمبى، المركز العاشر فى منافسات بطولة العالم التى تقام بدبى، والتى تستمر حتى 15 نوفمبر الجارى.

وقد انطلقت منافسات البطولة يوم 9 نوفمبر إلا أن المنافسات المصرية قد بدأت اليوم، وتكمن أهمية البطولة كونها أحد البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة مصطفى فتح الله على، إبراهيم بدر، محمد محمد كمال، محمود زين العابدين محمد، حمادة سيد على، باسم رجب عبد المولى، دينا ماهر الزاملى، رائد إبراهيم، آية وليد صلاح، كريم محمود عبد التواب.

ويرأس بعثة المنتخب إيهاب حسنين نائب رئيس اللجنة البارالمبية، وكانت البعثة قد غادرت يوم 5 نوفمبر إلى الإمارات استعدادا للمشاركة فى البطولة.