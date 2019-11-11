شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. محمد صلاح يغير موعد وصوله للقاهرة وانضمامه للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسيطرت حالة من القلق الشديد بين جماهير ليفربول بسبب الاصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم منتخب مصر في الكاحل خلال مشاركته في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، التى أقيمت مساء أمس بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. محمد صلاح يغير موعد وصوله للقاهرة وانضمامه للمنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.