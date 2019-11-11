شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. دقيقة حدادا على روح علاء علي فى ودية الزمالك ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقف لاعبو الزمالك ووادى دجلة دقيقة حدادا على روح الراحل علاء علي لاعب الفريق الأبيض السابق، الذى وافته المنية اليوم، وذلك قبل المباراة الودية التى تجمعهما على استاد بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى.

علاء على نجم الزمالك السابق توفى منذ قليل عن عمر 31 عاما بعد صراع مع المرض، وكان قد بدأ مسيرته فى ناشئى نادى الزمالك وشارك مع فريق الشباب تحت 23 سنة عام 2009، وتم تصعيده للفريق الأول.

وانتقل علاء على من الزمالك على تليفونات بنى سويف موسم 2012 ، وبعد موسم واحد انتقل إلى سموحة، وظل مع الفريق السكندرى موسمين، حتى انتقل إلى طلائع الجيش، ومنه إلى طلائع الجيش، ثم وادى دجلة، والمصرى وبتروجت، إلا أنه انتهى تعاقده مع الفريق البترولى فى الصيف الماضى ليكون بدون نادٍ خلال الميركاتو الصيفى.

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كما شارك علاء على فى 158 مباراة فى مسيرته بالدورى المصرى و12 ببطولة الكأس بالإضافة إلى مباراتين بدورى الأبطال، استطاع علاء على تسجيل 20 هدفا خلال مسيرته بالملاعب فى مختلف الأندية بالإضافة إلى مساهمته فى صناعة 19 آخرين، ولم يتم طرده سوى مرة واحدة بعد حصوله على الإنذار الثانى مقابل 23 بطاقة صفراء فقط.