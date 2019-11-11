شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينعى فقيد الكرة المصرية علاء علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى نادى الأهلى ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب، علاء على نجم الزمالك السابق الذى رحل عن عالمنا اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلى النعى الذى جاء به: "الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى وأعضاء المجلس والمدير التنفيذى وقطاعات النادى الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى فقيد الكرة المصرية اللاعب علاء على، الذى وافته المنية اليوم، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته، وألهم الاسرة الكريمة الصبر والسلوان".

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علاء على نجم الزمالك السابق توفى منذ قليل عن عمر 31 عاما بعد صراع مع المرض، وكان قد بدأ مسيرته فى ناشئى نادى الزمالك وشارك مع فريق الشباب تحت 23 سنة عام 2009، وتم تصعيده للفريق الأول.

وانتقل علاء على من الزمالك على تليفونات بنى سويف موسم 2012 ، وبعد موسم واحد انتقل إلى سموحة، وظل مع الفريق السكندرى موسمين، حتى انتقل إلى طلائع الجيش، ومنه إلى طلائع الجيش، ثم وادى دجلة، والمصرى وبتروجت، إلا أنه انتهى تعاقده مع الفريق البترولى فى الصيف الماضى ليكون بدون نادٍ خلال الميركاتو الصيفى.

كما شارك علاء على فى 158 مباراة فى مسيرته بالدورى المصرى و12 ببطولة الكأس بالإضافة إلى مباراتين بدورى الأبطال، استطاع علاء على تسجيل 20 هدفا خلال مسيرته بالملاعب فى مختلف الأندية بالإضافة إلى مساهمته فى صناعة 19 آخرين، ولم يتم طرده سوى مرة واحدة بعد حصوله على الإنذار الثانى مقابل 23 بطاقة صفراء فقط.