شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه والننى يكتفيان بالجرى فى المنتخب.. وحجازى يؤدى مرانا كاملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدي المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدري، مرانه المسائي اليوم الإثنين على استاد برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة كينيا يوم الخميس المقبل، فى إطار الجولة الأولي من التصفيات الأفريقية لكأس الأمم الأفريقية.

انتظم جميع اللاعبين في المران بما فيهم بعض المحترفين بعد انضمامهم للمعسكر، وشارك أحمد حجازي فى جميع أجزاء المران، في حين أدي الثنائي محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه تدريبات تأهيلية للاستشفاء قبل المشاركة في مران غد.



تدريب المنتخب



تدريب المنتخب ببرج العرب



واتسم المران بالقوة بعد إظهار اللاعبين رغبة كبيرة للمشاركة في المهمة القادمة.