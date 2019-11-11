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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك ورمضان صبحى ينعون علاء علي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو فريق الزمالك على تقديم النعى فى وفاة زميلهم علاء علي لاعب الفريق السابق، الذى توفى اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 31 عاماً.
ورحل عن عالمنا علاء علي، اليوم الإثنين، وذلك بعد صراع مع المرض وكان اللاعب خضع قبل فترة لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث على المخ، قبل أن يتوفى اليوم.
كما حرص رمضان صبحى وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة لاعبى فريق الأهلى والمنتخب الوطنى بجانب محمد محمود لاعب وسط الفريق الأحمر على تقديم نعى فى رحيل زميلهم السابق عن عالمنا.
نعى رمضان صبحى
جنش ينعى رحيل علاء على
حمدى فتحى ينعي الراحل علاء على
كهربا يقدم نعي في رحيل علاء على
عبد الله جمعة ينعي رحيل علاء علي
أفشة ينعي رحيل لاعب الزمالك السابق
أوباما ينعي رحيل زميله علاء على
عمر جابر ينعي رحيل علاء على
طارق حامد ينعي رحيل علاء على لاعب الزمالك السابق
مصطفى فتحى ينعل رحيل علاء على
محمد محمود ينعي علاء على
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