شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تنعى علاء علي لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم مسئولو وزارة الشباب والرياضة بخالص العزاء والمواساة في وفاة لاعب نادي الزمالك السابق علاء علي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان. كما تقدمت وزارة الرياضة بخالص العزاء إلى أسرة الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص فى وفاة أحد المواهب الكروية وصاحب الخلق الرفيع. Advertisements وتوفى لاعب نادى الزمالك والمصرى السابق علاء علي عن عمر يناهز 31 عاما بعد رحلة قصيرة مع المرض. يذكر أن علاء علي بدأ مسيرته في نادي الزمالك بعدما تم تصعيده للفريق الأول موسم 2007-2008، ولعب لعدد من الأندية أبرزها دجلة وسموحة وطلائع الجيش وبتروجت والمصرى.

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