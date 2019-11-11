شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تنعى علاء علي لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر
كما تقدمت وزارة الرياضة بخالص العزاء إلى أسرة الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص فى وفاة أحد المواهب الكروية وصاحب الخلق الرفيع.
وتوفى لاعب نادى الزمالك والمصرى السابق علاء علي عن عمر يناهز 31 عاما بعد رحلة قصيرة مع المرض.
يذكر أن علاء علي بدأ مسيرته في نادي الزمالك بعدما تم تصعيده للفريق الأول موسم 2007-2008، ولعب لعدد من الأندية أبرزها دجلة وسموحة وطلائع الجيش وبتروجت والمصرى.
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