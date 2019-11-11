شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعبا فى مران الأهلى الأول بعد الإجازة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشاركة 9 لاعبين و3 حراس، بعد أن استأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الاثنين بعد حصول الفريق على راحة لمدة 4 أيام.
وشارك حسين السيد وأحمد الشيخ في التدريبات الجماعية، حيث كان يعاني حسين السيد من كدمة فى الركبة بينما شعر الشيخ بحالة إجهاد عام.
فيما تغيب حسام عاشور لاعب وسط الفريق عن المران الجماعي، وظهر حسام عاشور في التتش الا أنه اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق.
وبدأ مران الأهلي بخوض تدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينكيل استمرت لمدة 45 دقيقة من أجل استعادة لياقة اللاعبين بعد الراحة.
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