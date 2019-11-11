شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يتأهل إلى ربع نهائى بطولة العالم للاسكواش وخروج كريم عبد الجواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصرى طارق مؤمن لاعب الجزيرة المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، إلى ربع نهائى بطولة العالم الفردية المقامة فى الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الحالى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

وفاز طارق مؤمن على منافسه القطرى عبد الله التميمى فى دور الـ16 بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة ماراثونية استغرقت 76 دقيقة، حيث نجح مؤمن فى تحويل خسارته بنتيجة 2/1 إلى فوز بنتيجة 3/2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 10-12, 9-11, 11-9, 11-4 .

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وفى سقوط مفاجئ ودع كريم عبد الجواد لاهب النادى الأهلى المصنف الرابع عالميا، بطولة العالم من دور الـ16 عقب خسارته أمام الإنجليزى جيمس ويلستروب بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 71 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 4-11, 11-9, 12-10 .

كما خسر فارس الدسوقى المصنف رقم 13 عالميا، أمام منافسه البيروفى دييجو إلياس بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-8, 11-6, 11-4.