صور.. صيانة لأرضية استاد القاهرة استعدادا لمباراة منتخب مصر الأولمبى أمام غانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو استاد القاهرة على إجراء عملية صيانة لأرضية الملعب استعدادا لمباراة مصر وغانا المقرر لها الثامنة مساء اليوم فى الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وقام عمال استاد القاهرة بإجراء صيانة لأرضية الملعب عقب لقاء الكاميرون ومالى، الذى انتهى بفوز الكاميرون بهدف. وأعلن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبى، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا والتى جاءت كالتالي : حراسة المرمي: محمد صبحى. الدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح. الوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي. الهجوم: صلاح محسن ومصطفي محمد. المنتخب المصري كان قد حقق الفوز في أولى مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد. فيما جاء تشكيل منتخب غانا كالتالي: ‫حراسة المرمى: كوامي باه. Advertisements الدفاع: كينجسلي فوبي، ادوارد ساربونج، فوسيني زكريا، حبيب محمد. الوسط: ايمانويل لوموتي، مايكل اجبيكبورنو، ياو يبواه. الهجوم: إيفانز منساه، صامويل اوبينج، كوابينا أوسو. وشهد تشكيل غانا استبدال لاعبين عن التشكيلة التي خاضت مباراة الافتتاح أمام الكاميرون، حيث دخل كل من لوموتي في وسط الملعب بدلا من زيبو واوبينج بدلا من عيسى عباس في الهجوم. ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 3 نقاط ويليه الكاميرون وغانا بنقطة واخيرا مالي بدون رصيد.

تجهيز ارضية استاد القاهرة

صيانة استاد القاهرة

صيانة الاستاد

صيانة ستاد القاهرة

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