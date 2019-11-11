شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أول رد فعل رسمى من نادى الزمالك بعد وفاة علاء علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ مسئولو نادي الزمالك، اليوم الاثنين، بخبر وفاة علاء علي، نجم الفريق الأسبق، بعد صراع مع المرض طوال الفترة الماضية.

ونعى نادي الزمالك لاعبه السابق فور وفاته قبل أن تشهد الساعات الماضية أول رد فعل رسمي من جانب مسئولي القلعة البيضاء.

ورحل عن عالمنا علاء علي، اليوم الإثنين، وذلك بعد صراع مع المرض وكان اللاعب خضع قبل فترة لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث على المخ، قبل أن يتوفى اليوم.