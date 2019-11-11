شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أول رد فعل رسمى من نادى الزمالك بعد وفاة علاء علي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ مسئولو نادي الزمالك، اليوم الاثنين، بخبر وفاة علاء علي، نجم الفريق الأسبق، بعد صراع مع المرض طوال الفترة الماضية.
ونعى نادي الزمالك لاعبه السابق فور وفاته قبل أن تشهد الساعات الماضية أول رد فعل رسمي من جانب مسئولي القلعة البيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. أول رد فعل رسمى من نادى الزمالك بعد وفاة علاء علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.