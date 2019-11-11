شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال جماهيري قبل 60 دقيقة من مباراة مصر وغانا بأمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدرجات استاد القاهرة إقبال جماهيري قبل ٦٠ دقيقة من مباراة مصر وغانا المقرر لها الثامنة مساء اليوم في الجولة الثانية لبطولة كاس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ التي تستضيفها مصر.

وتواجد عدد من الجماهير يصل الي ٣٠ الف مشجع لاستاد القاهرة وما زالت الجماهير تتوافد علي الملعب.

أعلن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الاولى، بكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام، التي تحتضنها مصر حتي ٢٢ نوفمبر الجارى.

تشكيل مصر جاء كالتالى:-

حراسة المرمي: محمد صبحى.

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الدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح.

الوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي.

الهجوم: صلاح محسن ومصطفي محمد.

المنتخب المصري كان قد حقق الفوز في أولى مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد.