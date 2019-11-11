سوبر كورة.. هل يتغير موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بعض التقارير التونسية أن فريق النجم الساحلي راسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل تغيير موعد مباراة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة 29 نوفمبر المقبل.
جدير بالذكر أن الأهلي يقع في المجموعة الثانية برفقة كل من الهلال السوداني، والنجم الساحلي التونسي، ونادي بلاتينيوم الجنوب إفريقي.
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