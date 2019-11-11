شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا وجنش يتقدمان الحاضرين فى انتظار جثمان علاء على بمسجد الكحلاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد مؤمن زكريا نجم الأهلي في مقدمة الحاضرين بمسجد الكحلاوي في صلاة العشاء انتظارا لوصول جثمان علاء علي نجم الزمالك السابق الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وفضلت أسرة علاء علي صلاة الجنازة علي روح اللاعب في أحد المساجد بجوار منزله، ومعهم بعض اللاعبين مثل إبراهيم عبد الخالق، وحازم إمام، ثم توجه الجميع تجاه مقابر البساتين، وتجمع عدد من أصدقاء علاء علي بمسجد الكحلاوي المتواجد أمام مقابر البساتين لتشييع جثمان اللاعب.

Advertisements

كما تواجد محمد صبحي حارس الإسماعيلي السابق ومحمود جنش حارس الزمالك وعرفة السيد مهاجم إنبي أمام مسجد الكحلاوي، انتظارا لوصول جثمان علاء علي .