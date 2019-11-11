شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يقود هجوم الزمالك فى ودية وادي دجلة.. وعنتر وإسلام جابر فى الدفاع والان مع تفاصيل الخبر
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
خط الدفاع: إسلام جابر ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عنتر.
خط الوسط:محمد حسن وكريم بامبو ومحمد اوناجم ويوسف اوباما واشرف بن شرقي.
خط الهجوم: عمر السعيد.
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