عمر السعيد يقود هجوم الزمالك فى ودية وادي دجلة.. وعنتر وإسلام جابر فى الدفاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن تشكيل الفريق لخوض مباراة وادي دجلة الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب بتروسبورت. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. Advertisements خط الدفاع: إسلام جابر ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عنتر. خط الوسط:محمد حسن وكريم بامبو ومحمد اوناجم ويوسف اوباما واشرف بن شرقي. خط الهجوم: عمر السعيد.

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