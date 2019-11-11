منافس مصر في الطريق لطوكيو.. الكاميرون تهزم مالي وتتصدر المجموعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

حقق المنتخب الكاميروني فوزاً صعباً على نظيره المالي بهدف نظيف في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي.

المنتخب الكاميروني تصدر المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن مصر التي تخوض المواجهة الختامية للجولة الثانية أمام غانا بحثاً عن فوز يعيدها للصدارة، بينما ظلت مالي بلا رصيد في المركز الأخير.

ملخص المباراة

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المنتخب المالي افتتح المباراة بهدف مبكر في الدقيقة 8 بعد تمريرة خلف الدفاع انتهت بانفراد ثم تسديدة إلى الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل ليوقف احتفالات مالي على استاد القاهرة.

المباراة سادها الملل والحذر من كلا الفريقين، حيث تجنب فريق مالي المجازفة حتى لا يتكبد الهزيمة الثانية ويصبح على باب الخروج من البطولة، وحاول المنتخب الكاميروني تمضية الوقت دون استقبال أهداف.

وبعد مرحلة من اللعب السلبي نجح اللاعب فرانك إيفينا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 67 بعد كرة في منطقة الجزاء حولها إلى الشباك.

ونجح المنتخب الكاميروني في الحفاظ على شباكه نظيفة في نهاية المباراة مستغلاً عدم وجود رغبة لدى الفريق المالي في تعديل النتيجة ليقتنص الفوز الأول.