صفقة تبادلية.. ليفربول يقترب من ضم نجم بورنموث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف تقارير صحفية دخول نادي ليفربول في مفاوضات متقدمة مع نادي بورنموث لضم الأسكتلندي ريان فريزر نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وأكد موقع "talkSPORT" أن بورنموث يحرص على الاستفادة من بيع فريزر الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، كجزء من صفقة ضم هاري ويلسون نهائيا بدلا من استعارته.

ويلعب هاري ويلسون مع بورنموث هذا الموسم معارا من نادي ليفربول، لذلك يأمل النادي في بيع فريزر بالميركاتو الشتوي بدلا من خسارته مجانًا في الصيف المقبل بعد نهاية عقده.

فريزر (25 عامًا) هو أكثر لاعب صنع أهدافًا في الدوري الإنجليزي على مدار الموسمين الماضي والحالي (16 أسيست حتى الآن)، متفوقا على مواطنه أندي روبيرتسون ظهير أيسر ليفربول الذي صنع 15 هدفًا.