السعودية تستضيف السوبر الإسباني بنظام الـ4 فرق

محمد اسماعيل - القاهرة - (إفي):

يستضيف ستاد الملك عبد الله الدولي في جدة بالمملكة العربية السعودية النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر الإسباني التي ستقام في يناير المقبل بنظامها الجديد والمكون من أربعة أندية ستتنافس على اللقب، في أجواء ستشهد حضور السيدات للمدرجات بشكل حر وبدون قيود، حيث أنه لن تكون هناك مناطق مخصصة لهن.

وأكدت مصادر من الاتحاد الإسباني للعبة اختيار مدينة جدة لاستضافة الحدث، الذي ينتظر أن يقام في الفترة بين يومي 8 و12 يناير المقبل، نظرا للعرض المالي الضخم الذي قدمته المملكة وكذلك لما تمثله البطولة من فرصة لاستخدام كرة القدم كـ"عامل تغيير".

وتعد كأس السوبر البطولة الإسبانية الوحيدة التي يمكن إقامتها خارج البلاد، وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وصدق الاتحاد الإسباني على الشكل الجديد لها وعلى إقامتها في الخارج.

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ويشارك ناديا برشلونة وأتلتيكو مدريد في النسخة الجديدة بصفتهما الفريقين صاحبي المركزين الأول والثاني في الليجا، ونادي فالنسيا بصفته بطل الكأس، ونادي ريال مدريد بصفته المتأهل لنصف نهائي الكأس وصاحب أفضل سجل تاريخي، ليحل مكان وصيف بطل الكأس، الذي كان هو برشلونة.

ووقع الاتحاد الإسباني عقدا مع نظيره السعودي مدته ثلاثة مواسم لإقامة البطولة في المملكة، دون تحديد القيمة المادية، التي قد تفيد الكرة الإسبانية خلال تلك المدة بـ120 مليون يورو.

وتبلغ سعة ملعب الملك عبد الله 62 ألف مقعد وينتظر أن تتراوح درجة الحرارة خلال تلك الفترة بين 20 إلى 22 درجة مئوية، حيث اشترط الاتحاد الإسباني وجود "أجواء دوري أبطال أوروبا" لإقامة البطولة، من حيث الإقامة والتدريبات والحضور الجيد من الجماهير.

وأوضحت مصادر من الاتحاد أن إقامة السوبر الإسباني في السعودية سيساهم في عملية التحول المجتمعي في بلد استضاف منذ عام السوبر الإيطالي ومباريات ودية أخرى في عالم كرة القدم وكذلك رياضات أخرى مثل التنس ورالي داكار.