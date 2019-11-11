سونج مدرب الكاميرون يتحدث عن الفوز على مالي ومواجهة مصر

تحدث ريجوبير سونج مدرب منتخب الكاميرون الأولمبي عن فوز فريقه على مالي في ثاني جولات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وقال سونج في المؤتمر الصحفي، إن منتخب بلاده خاض المباراتين أمام غانا ومالي بشكل جيد، لم يختلف الأداء عن المباراة الأولي، سنحاول إصلاح الأخطاء، لدينا وقت قليل واللاعبون كانوا تحت ضغط كبير.

وتابع سونج أن فريقه فقط نقاط المباراة الأولى في اللحظات الأخيرة لذا كان اللاعبون تحت ضغوط في المباراة

أمام مالي.

وعن مواجهة مصر، شدد مدرب الأسود في المؤتمر الصحفي على أن فريقه لديه فرصة لتحقيق الهدف بالوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، وبالتالي يجب أن تكون النتيجة في صالحنا، سنظل في نفس هذه الظروف حتي عبور المباراة القادمة.

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وتابع سونج، أن هناك فارقا بين من يشارك كلاعب او كمدير فني، أنا سعيد دائما لاني موجود وأشارك، ونقل

الإحساس لكل اللاعبين المتواجدين معي بالمنتخب، ونقل خبرتي ووجهة نظري الفنية.

وأوضح مدرب الكاميرون، أنه لن ينشغل بفوز مصر على غانا من عدمه لأنه قد تفوز مصر ولكن لا نعرف ما سيحدث في المباراة الأخيرة بين غانا ومالي، فبالتالي يجب أن نكون في كامل تركيزنا أمام المنتخب المصري ونحقق نتيجة إيجابية للوصول إلى المربع الذهبي.

وقال سونج أن مواجهة مصر صعبة جدا وستكون حاسمة في تأهلنا للمربع الذهبي.

وبشأن لاعب الأسود فرانك إيفينا، قال مدرب الكاميرون إنه يشارك في البطولة لأول مرة، سيكون المستقبل ، منتخبي سيكون منتخب الأمل للمنتخب الأول.