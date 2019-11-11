مدرب منتخب مالي: كنا نتمنى إنهاء البطولة بشكل أفضل

أعرب فانيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي عن عقب الخسارة من الكاميرون في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كاس أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما.

وقال ديارا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نتمنى إنهاء البطولة بشكل أفضل لكن مشوارنا انتهى الان، لكن هذه هي كرة القدم وأحيانا التفاصيل

الصغيرة تتسبب في الخسارة، ومع الأسف عندنا مباراة اخيرة علينا تقديم كل شئ أمام غانا لتحسين صورة مالي."

وعن إلغاء هدف لفريقه في الشوط الأول قال: "لا اريد التعليق على اداء الحكام، وحتى لو كان الهدف الملغي لفريقي في

الشوط الأول قرار خاطئ فهم بشر ووارد ان يقعوا في الأخطاء."

وتابع: "نشعر بالإحباط عقب خسارة مباراة اليوم واعرف اننا لم نقدم ما نستحق الفوز عليه، كان لدينا طموحات كبيرة لكن الإقصاء ليس نهاية العالم وسنعود مرة أخرى للمنافسة بهذا الفريق المميز."

وتصدر منتخب الكاميرون ترتيب المجموعة برصيد ٤ نقاط ويليه مصر ٣ نقاط ثم غانا نقطة واخيرا مالي بدون رصيد ليودع البطولة رسميا.