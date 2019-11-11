شاهد.. مباراة مصر وغانا في بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الغاني، التي تنطلق في الثامنة مساء على ستاد القاهرة في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عام.

يدخل "الفراعنة" هذا اللقاء في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط من فوزهم الثمين على مالي (1 – 0) في الجولة الافتتاحية ’

وبفارق نقطتين يحتل "البلاك ستارز" المركز الثاني مناصفة مع الكاميرون بعد أن تمكنوا من اقتناص نقطة ثمينة أمامها في الجولة الأولى عندا قلبوا تأخرهم لتعادل بهدف في كل شبكة.

رغبة شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر في تحقيق هذا الهدف تصطدم بغياب صانع الألعاب ناصر ماهر حتى نهاية البطولة بعد اصابته

على مستوى الكتف في لقاء مالي

وبات سادس لاعب من الركائز الأساسية تبعده الإصابة عن المشاركة بعد الثنائي محمود مرعي وطاهر محمد طاهر الذي أصيب قبل البطولة مباشرة ومن قبلهم الثلاثي محمد محمود وكريم وليد "نيدفيد" وفوزي الحناوي.

على الجانب الأخر تبرز العديد من العناصر في منتخب غانا من المحليين أبرزهم مدافع أشانتي كوتوكو محمد حبيب صاحب هدف التعادل الذهبي أمام الكاميرون والمحترفين بقيادة إيفانز منساه لاعب هلسنكي الفنلندي المتوج بجائزة أفضل لاعب في هذه المباراة.

شاهد مباراة مصر الأولمبي وغانا الاولمبي