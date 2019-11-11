وزيرا الرياضة والتعليم العالي يكرمان بعثة الاتحاد الرياضي للجامعات

كرم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بعثة الاتحاد الرياضي للجامعات وذلك بعد حصولهم علي المركز الاول في البطولة العربية الجامعية الثالثة لكرة القدم والتي اقيمت بمدينة أبو ظبي بالإمارات خلال الفترة من ٢٩ اكتوبر الي ٩ نوفمبر ٢٠١٩.

رحب الدكتور خالد عبد الغفار بالدكتور اشرف صبحي في وزارة التعليم العالي، مؤكدا ان الاتحاد الرياضي للجامعات ازدهر في عهد الدكتور صبحي وتطور أداؤه ونتائجه في البطولات المختلفة.

تقدم صبحي بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار علي استضافته في وزارة التعليم العالي، مؤكدا ان وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي يحققان التكامل في العديد من المجالات المختلفة، مضيفا ان الدكتور خالد كان متابعا للمنافسة التي خاضتها بعثة الاتحاد الرياضي للجامعات في البطولة الاخيرة بعد تغلبها علي عمان في المباراة النهائية.

وقد قام الوزيران بتكريم البعثة والجهاز الاداري بعد تتويجهم بالمركز الاول فى البطولة .

٢٠١٩.رحب الدكتور خالد عبد الغفار بالدكتور اشرف صبحي في وزارة التعليم العالي، مؤكدا ان الاتحاد الرياضي للجامعات ازدهر في عهد الدكتور صبحي وتطور أداؤه ونتائجه في البطولات المختلفة.تقدم صبحي بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار علي استضافته في وزارة التعليم العالي، مؤكدا ان وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي يحققان التكامل في العديد من المجالات المختلفة، مضيفا ان الدكتور خالد كان متابعا للمنافسة التي خاضتها بعثة الاتحاد الرياضي للجامعات في البطولة الاخيرة بعد تغلبها علي عمان في المباراة النهائية.وقد قام الوزيران بتكريم البعثة والجهاز الاداري بعد تتويجهم بالمركز الاول فى البطولة .

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