فرانك ايفينا يحصل على جائزة رجل مباراة الكاميرون ومالي

حصل الكاميروني فرانك ايفينا علي جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام مالي، التي اقيمت مساء اليوم علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، بكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام، التي تحتضنها مصر حتي ٢٢ نوفمبر الجارى.
فرانك قاد المنتخب الكاميروني للفوز على نظيره المالي بهدف دون رد.
ايفينا قال "أجيد تسديد الركلات الحرة، وأساعد منتخب بلادى علي تحقيق الفوز عن طريق تسجيل الاهداف".
وتابع "سنبذل أقصي جهد لدينا أمام المنتخب المصري، منأجل استكمال مشوار البطولة، واعتقد ان المباراة ستكون صعبة علي المنتخبين".
وواصل "بطولة مهمة جدا بالنسبة لي، كونها اول مشاركة دولية مع أسود الكاميرون، واتمني التواجد مع المنتخب الاول".
الفوز رفع رصيد المنتخب الكاميروني الي أربع نقاط، فيما ودعت مالي المسابقة بعد فشلها في تحقيق أي نقاط للمباراة الثانية تواليًا.
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