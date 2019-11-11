الكاميرون تهزم مالي بهدف وتتصدر مجموعة مصر مؤقتا

فاز المنتخب الكاميرونى على نظيره المالى بهدف نظيف فى الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بستاد القاهرة .

سجل الهدف فرانك ريفينا في الدقيقة 67 ،بهذا الفوز ارتفع رصيد المنتخب الكاميرونى إلى أربع نقاط بفوز وتعادل احتل بهما الصدارة موقتًا ولم يحصل المنتخب المالي على أى نقاط بعد هزيمتين له. سجل الهدف فرانك ريفينا في الدقيقة 67 ،بهذا الفوز ارتفع رصيد المنتخب الكاميرونى إلى أربع نقاط بفوز وتعادل احتل بهما الصدارة موقتًا ولم يحصل المنتخب المالي على أى نقاط بعد هزيمتين له. وذلك قبل لقاء مصر 3 نقاط وغانا نقطة واحدة في نفس الجولة والمجموعة.

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