تعرف على تشكيل منتخب غانا الاوليمبي لمواجهة مصر

أعلن ابراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي، تشكيل الفريق الذي يواجه نظيره المصري في الثامنة من مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية منالمجموعة الاولى، بكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام، التي تحتضنها مصر حتي ٢٢ نوفمبر الجارى.
جاء تشكيل غانا كالتالى:-
حراسة المرمى: كوامي باه
الدفاع: ساربونج - محمد حبيب - فوسيني زكريا - فوبي كينجسلي
الوسط: مايكل أجبيكبورنيو - لوموتي إيمانويل - ايفان منساه - ياو ييبواه - أوسو موابينا
الهجوم : صامويل أوبينج
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