مهاجم الكاميرون يتصدر ترتيب هدافين امم افريقيا تحت 23 عام

تصدر فرانك ايفينا مهاجم منتخب الكاميرون الاولمبى ترتيب هدافي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة بعدما سجل امام مالي اليوم في الجولة الثانية للمجموعة الاولى للبطولة. ورفع ايفينا رصيده الى هدفين في مباراتين حيث سجل في المباراة الاولى امام غانا من ركلة حرة والتي انتهت بالتعادل ١-١ ثم اضاف هدفه الثاني في البطولة اليوم امام مالي ليمنح فريقه الفوز بهذا الهدف. امام غانا من ركلة حرة والتي انتهت بالتعادل ١-١ ثم اضاف هدفه الثاني في البطولة اليوم امام مالي ليمنح فريقه الفوز بهذا الهدف. ويعد ايفونا من اهم المواهب الشابة في الكاميرون حيث يلعب المهاجم ابن ال١٩ عاما في صفوف بايرن ميونخ الالماني وخرج اعارات في اخر موسمين. الكاميرون حيث يلعب المهاجم ابن ال١٩ عاما في صفوف بايرن ميونخ الالماني وخرج اعارات في اخر موسمين. ويلتقى منتخب الكاميرون في ختام مرحلة المجموعات مع منتخبنا الوطني الخميس المقبل باستاد القاهرة. بتلك النتيجة تصدر منتخب الكاميرون ترتيب المجموعة برصيد ٤ نقاط ويليه مصر ٣ نقاط ثم غانا نقطة واخيرا مالي بدون رصيد.

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