بالصور- منتخب زامبيا يختتم تدريباته استعدادا لنيجيريا

اختتم منتخب زامبيا الأولمبي تدريباته مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب نادي النصر بمصر الجديدة قبل مواجهة نيجيريا في بطولة كأس أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة. كأس أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة. ويلتقي المنتخب الزامبي نظيره النيجيري في الثامنة من مساء الأربعاء على استاد السلام في الجولة الثانية من البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو. من مساء الأربعاء على استاد السلام في الجولة الثانية من البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو. واشتمل المران على بعض الوحدات الخططية البسيطة والترفيهية استعدادا للمباراة الهامة.

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