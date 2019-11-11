صور.. منتخب غانا يصل إلى ستاد القاهرة لمواجهة مصر

وصلت حافلة منتخب غانا الأولمبي إلي ستاد القاهرة لمواجهة مصر الأولمبي في ثاني جولات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. أمم إفريقيا تحت 23 سنة. ويلتقى المنتخب المصري مع الغاني في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي. في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي. وردد لاعبو غانا فور وصولهم أهازيج وأغاني لإزالة الضغوط من عليهم قبل مواجهة الفراعنة.

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