عاجل | إقالة باتريس كارتيرون من تدريب الرجاء

أقيل المدير الفني الفرنسي “باتريس كارتيرون” من تدريب الرجاء البيضاوي المغربي، مساء اليوم الاثنين 11-11-2019، بسبب سوء النتائج في منافسات الدوري المغربي للمحترفين.

وتعرض الرجاء للخسارة من يوسفية برشيد مطلع هذا الأسبوع في الدقائق الأخيرة من المباراة، بنتيجة 2/3، ما أضاع على الفريق فرصة التقدم في جدول ترتيب الدوري أمام الوداد الذي خسر هو الآخر من نهضة بركان.

ولعب الرجاء 4 مباريات حتى الآن في منافسات الدوري المحلي، فاز في مباراتين وخسر مباراة وتعادل مباراة.

لكن فريق الشياطين الخضر تجمد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بفارق 4 نقاط عن المغرب التطواني المتصدر، بعد السقوط أمام يوسفية برشيد.

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ولم تكن هذه الخسارة السبب الرئيسي في إقالة كارتيرون، حيث دخل في مناوشات مع إدارة الفريق وبعض النجوم.

وبدأ المكتب المُسير في النادي يُفكر في الإطاحة بكارتيرون – مدرب الأهلي المصري الأسبق – منذ التعادل 1/1 في مباراة ذهاب دور الـ 16 من البطولة العربية للأندية أمام الوداد البيضاوي على ملعب محمد الخامس قبل أسبوع.

وحقق كارتيرون بطولة وحيدة مع الرجاء منذ توليه المسؤولية مطلع هذا العام خلفًا للمدرب الإسباني “كارلوس جاريدو”، كانت كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي.

وتنتظر الرجاء معتركات هامة في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، لسابق وقوعه في مجموعة الموت مع الترجي وشبيبة القبائل وفيتا كلوب.