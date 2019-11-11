بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر ضد غانا مجانا على يوتيوب

بث مباشر ومشاهدة مباراة مصر ضد غانا مجانا على الأسطورة يوتيوب من خلال موقع الخليج 365، في أهم مباريات اليوم الاثنين 11-11-2019، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، على ستاد القاهرة الدولي.

حققت مصر الفوز بصعوبة في مباراتها الأولى ببطولة أمم أفريقيا لأقل من 23 عامًا، حين هزمت منتخب مالي بهدف دون رد سجله مهاجم نادي الزمالك “مصطفى محمد”.

وتصدر رفاق رمضان صبحي المجموعة الأولى بالبطولة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، برصيد ثلاث نقاط، والفضل يعود إلى تعادل الكاميرون وغانا 1/1 بعد انتهاء مباراة مصر مع مالي على نفس الملعب “القاهرة” يوم 8-11-2019.

وأعلن المدير الفني لمنتخب غانا “إبراهيم تانك” عن التشكيل الذي سيواجه به مصر قبل ساعة ونصف من بداية المباراة، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس المرمى “كوامي باه”، الدفاع “كينجسلي فوبي، إدوارد ساربونج، فوسيني زكريا وحبيب محمد، الوسط “إيمانويل لوموتي، مايكل إجبيكبورنو، ياو يبواه. الهجوم “إيفانز مينساه، صامويل أوبينج وكوابينا أوسو”.

ووصلت حافلة منتخب مصر إلى ستاد القاهرة في تمام الساعة 18:22 بالتوقيت المحلي، بعد دقائق من وصول حافلة غانا.

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البث المباشر

ستقوم قناة بي إن سبورتس 10 بنقل المباراة على الهواء مباشرة بتعليق المصري “علي محمد علي”، بينما ستقوم قناة تايم سبورتس المصرية الأرضية ببثه على الهواء مباشرة بتعليق “حاتم بطيشة”.

سيتم تعديل البث فور بدء لقاء مصر وغانا.

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