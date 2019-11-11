بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر ضد غانا مجانا على يوتيوب

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بث مباشر ومشاهدة مباراة مصر ضد غانا مجانا على الأسطورة يوتيوب من خلال موقع الخليج 365، في أهم مباريات اليوم الاثنين 11-11-2019، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، على ستاد القاهرة الدولي.
حققت مصر الفوز بصعوبة في مباراتها الأولى ببطولة أمم أفريقيا لأقل من 23 عامًا، حين هزمت منتخب مالي بهدف دون رد سجله مهاجم نادي الزمالك “مصطفى محمد”.
وتصدر رفاق رمضان صبحي المجموعة الأولى بالبطولة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، برصيد ثلاث نقاط، والفضل يعود إلى تعادل الكاميرون وغانا 1/1 بعد انتهاء مباراة مصر مع مالي على نفس الملعب “القاهرة” يوم 8-11-2019.
وأعلن المدير الفني لمنتخب غانا “إبراهيم تانك” عن التشكيل الذي سيواجه به مصر قبل ساعة ونصف من بداية المباراة، وجاء التشكيل على النحو التالي:
حارس المرمى “كوامي باه”، الدفاع “كينجسلي فوبي، إدوارد ساربونج، فوسيني زكريا وحبيب محمد، الوسط “إيمانويل لوموتي، مايكل إجبيكبورنو، ياو يبواه. الهجوم “إيفانز مينساه، صامويل أوبينج وكوابينا أوسو”.
ووصلت حافلة منتخب مصر إلى ستاد القاهرة في تمام الساعة 18:22 بالتوقيت المحلي، بعد دقائق من وصول حافلة غانا.
البث المباشر
ستقوم قناة بي إن سبورتس 10 بنقل المباراة على الهواء مباشرة بتعليق المصري “علي محمد علي”، بينما ستقوم قناة تايم سبورتس المصرية الأرضية ببثه على الهواء مباشرة بتعليق “حاتم بطيشة”.
سيتم تعديل البث فور بدء لقاء مصر وغانا.
وتوفيرًا لباقات الموبيل، يمكنكم متابعة خدمة البث المباشر عبر الخليج 365 لحظة بلحظة..أدناه!
البث الكتابي – قم بعمل ريفريش أول بأول –
- أهلاً وسهلاً بكم في البث الكتابي لمباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا..????
- ???? محمود ماهر سيكون معكم في هذا النقل الحي والمباشر من ستاد القاهرة الدولي، لنقل أحداث المباراة المنتظرة لحظة بلحظة عبر البث الكتابي لموقع “الخليج 365”
- مالي والكاميرون يلعبان معًا في هذا التوقيت على ستاد القاهرة، والتقدم للكاميرون بهدف دون رد، يتبقى 5 دقائق وينتهي الوقت الأصلي للقاء.
- ???? المباراة منقولة على البث الأرضي المصري في قناة “تايم سبورتس”.
- أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، ادارة مباراة منتخب مصر الاولمبي وغانا لطاقم تحكيم بقيادة السنغالي داوودا جوييه، ويعاونه ابيلميرو دوس ريس من ساو تومي وعبد العزيز جاو من جامبيا والحكم الرابع دجندو هونجناندي من بنين.
- ???? ???????? تشكيلة مصر أمام غانا: محمد صبحى – أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح – عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي – صلاح محسن ومصطفي محمد.
- ???? ???????? تشكيلة غانا: كوامي باه – كينجسلي فوبي، ادوارد ساربونج، فوسيني زكريا، حبيب محمد – ايمانويل لوموتي، مايكل اجبيكبورنو، ياو يبواه – إيفانز منساه، صامويل اوبينج، كوابينا اوسو.
- ???? شهد تشكيل غانا بعض التغييرات عن التشكيلة التي خاضت مباراة الافتتاح امام الكاميرون حيث دخل كل من لوموتي في وسط الملعب بدلاً من زيبو واوبينج بدلاً من عيسى عباس في الهجوم.
- ???? فرانك إيفينا يحصد لقب أفضل لاعب في مباراة الكاميرون ومالي قبل قليل.
- صورة تسلم فرانك إيفينا للجائزة
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- يتبقى 35 دقيقة على صافرة بداية مباراة مصر وغانا، على ستاد القاهرة الدولي. مصر تحتاج للفوز كي تضمن الصدارة وتلعب بأريحية أمام الكاميرون يوم الخميس في الجولة الثالثة.
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