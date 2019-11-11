أهداف مباراة الكاميرون ومالي في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

ودعت مالي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بعدما تجرعت من كأس الخسارة للمرة الثانية على التوالي، اليوم الاثنين 11-11-2019.
وخسرت مالي بهدف دون رد أمام الكاميرون، مساء اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، علمًا بأن الفريق خسر في الافتتاح بنفس النتيجة أمام أصحاب الضيافة “مصر“.
وألغى حكم الراية هدفًا بداعي التسلل لمنتخب مالي في الدقائق السبع الأولى من اللقاء الذي لم يشهد حضور الكثير من الجماهير رغم إقامة مباراة مصر مع غانا مساء اليوم على نفس الملعب.
وتمكنت الكاميرون من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 من مُتابعة ناجحة لركلة حرة مباشرة نفذت من على الرواق الأيمن، ليصطادها اللاعب “فرانك إيفينا” ليعتلي صدارة هدافي البطولة برصيد هدفين، بعد أن سجل في المباراة الماضية أمام غانا واحد من أجمل أهداف الكرة الأفريقية في عام 2019.
ورفع المنتخب الكاميروني رصيد نقاطه لـ 4 في صدارة المجموعة الأولى بشكل مؤقت لحين انتهاء لقاء مصر مع غانا والمقرر انطلاقه في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.
وستلعب الكاميرون مع مصر يوم الخميس المقبل، مباراة قد لا تقبل القسمة على اثنين، إذا ما تعرضت مصر لنتيجة سلبية أمام غانا اليوم.
أهداف الكاميرون ومالي اليوم
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