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نتيجة مباراة إسبانيا وفرنسا فى كأس العالم تحت 17 سنة

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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يلتقي منتخب إسبانيا ومنتخب فرنسا فى قمة دور الـ8 ضمن منافسات كأس العالم تحت 17 سنة 2019-2020, والمقامة على الأراضي البرازيلية حتى يوم 17 نوفمبر, والمقرر إقامتها مساء اليوم الأثنين 11-11-2019 على ملعب “أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو” فى تمام الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة, الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش.

وتمكن المنتخب الفرنسي من عبور دور الـ16 وبلوغ الدور ربع النهائى بعد الفوز على المنتخب السنغالى بهدفين مقابل هدف.

فيما تأهل المنتخب الفرنسي، عن جدارة واستحقاق بعد الفوز العريض الذى حققه الديوك على المنتخب الأسترالي بأربعة أهداف دون رد.

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وكانت آخر  مواجهة بين المنتخبين فى بطولة كأس العالم تحت 17 سنة عام 2017 فى دور الـ16 والتي إنتهت بفوز إسبانيا بهدفين مقابل هدف للديوك, وكانت قد أقيمت على ملعب “إنديرا غاندي” بالهند, واستطاع المنتخب الإسباني الوصول الدور النهائي ولكنه إنهزم أمام منتخب إنجلترا بنتيجة 5-2.

وإليكم آخر 5 مواجهات بين منتخب أسبانيا ومنتخب فرنسا تحت 17 سنة:

التاريخ المسابقة النتيجة
18/5/2010 تصفيات بطولة أوروبا تحت 17 سنة ( النهائي) فرنسا 1-2 اسبانيا
263/2013 تصفيات بطولة أوروبا تحت 17 سنة (جولة النخبة) فرنسا 3-2 اسبانيا
25/3/2015 تصفيات بطولة أوروبا تحت 17 سنة (جولة النخبة) فرنسا 1-1 اسبانيا
12/5/2017 بطولة اوروبا تحت 17 سنة (ربع النهائي) اسبانيا 3-1 فرنسا
17/10/2017 كأس العالم تحت 17 سنة (دور الـ16) فرنسا 1-2 اسبانيا

 

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