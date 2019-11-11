قرعة كأس السوبر الإسباني تمهد لكلاسيكو جديد

أجريت مساء اليوم الإثنين، قرعة بطولة كأس السوبر الإسباني، التي ستقام في المملكة العربية السعودية، في يناير / كانون الثاني المقبل.



وتشهد البطولة مشاركة 4 فرق وفقًا للنظام الجديد، حيث سيلعب برشلونة كبطل لليجا، وفالنسيا كبطل الكأس وأتلتيكو مدريد ثاني الدوري الإسباني، وريال مدريد صاحب المركز الثالث في الفترة من 8 وحتى 12 يناير / كانون الثاني المقبل.



وشارك في سحب القرعة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وجايا لاعب فالنسيا، وبوسكيتس لاعب برشلونة، وساؤول لاعب أتلتيكو مدريد.



وأسفرت القرعة عن مواجهة برشلونة لأتلتيكو مدريد في نصف النهائي، بينما سيواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا.



وحال نجح ريال مدريد وبرشلونة، في الفوز في نصف النهائي، فسيشهد الدور النهائي كلاسيكو جديد ينتظره عشاق وجماهير الفريقين.



وسيلتقي ريال مدريد مع فالنسيا يوم 8 يناير / كانون الثاني، وسيخوض برشلونة مواجهة أتلتيكو في اليوم التالي، وستقام المباراة النهائية يوم 12 من الشهر ذاته.



المصدر: موقع كورة

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