اونلاين | يلا KOOORA GOAL شووت مشاهدة مصر وغانا بث مباشر ON SPORT NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش مصر PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا KOOORA GOAL شووت مشاهدة مصر وغانا بث مباشر ON SPORT NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش مصر PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر اليوم 11-11-2019 اون لاين ماتش منتخب مصر ضد غانا في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة ، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة العاشرة بتوقيت أبو ظبي يواجه المنتخب المصري الأولمبى فى مباراة هامة وقوية مساء غد الاثنين، الموافق 11-11-2019، منتخب غانا في إطار منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولي من بطولة الأمم الإفريقية للناشئين تحت 23 عام والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر في الفترة من الثامن من نوفمبر حتى الثالث والعشرين من نفس الشهر الحالي بمشاركة ٨ منتخبات تم تقسيمهم على مجموعتين المجموعة الاولى تقام مبارياتها على ستاد القاهرة المجموعة الثانية تقام ميارياتها على ستاد السلام، وسيتم إذاعة مباراة المنتخب الوطني المصري ومنتخب غانا عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورتس، فيما تبث أيضاً مجموعة بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للبطولة المواجهة المرتقبة عبر قناة be in HD 10 ويعلق عليها محمد فوزي. بث مباشر مباراة مصر اليوم ، ويدخل المنتخب الوطني المصري الاوليمبي المباراة بعدما حقق رجال المنتخب الفوز الأول في إفتتاح البطولة على نظيره منتخب مالى، بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضية، ليتصدر بتلك النقاط المجموعة الأولى التي يقع بها لذا فاالمنتخب لا خيار أمامه سوى الفوز خاصة وانه حال الفوز بالمباراة فإنه سيضمن التأهل للأدوار القادمة، لذا فالمنتخب الوطني المصري سيأمل في تحقيق الفوز والتأهل من أجل محاولة حصد لقب البطولة والوصول لطوكيو 20 20 والذي لم يتحقق منذ عام 2002 ، خاصة وأن البطولة في مصر وبتواجد جمهوري لدعم شباب المنتخب الوطني، في المقابل يدخل منتخب غانا المباراة ويسعى هو الاخر للفوز مم أجل محاولة البحث عن فرصة للتأهل خاصة وأن التعادل او الخسارة ليسا في صالحه كونه يمتلك نقطة وحيدة ولذا فهو يحتاج للثلاث نقاط من تلك المباراة الصعبة كونه يواجه صاحب الارض والجمهور، مصر- أوليمبي Vs غانا. البطولة : بطولة أفريقيا تحت 23 سنة (دور المجموعات - الجولة الثانية). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 10 . الملعب : ستاد القاهرة الدولي . المعلق : محمد فوزي . Advertisements موعد المباراة : في تمام الساعة الــ 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية . في تمام الساعة الــ 8:00 مساءاً بتوقيت مصر . في تمام الساعة الــ 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . في تمام الساعة الــ 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن. في تمام الساعة الــ 8:00 مساءاً بتوقيت سوريا . في تمام الساعة الــ8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

Advertisements