اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة مصر وغانا yalla shoot live ويلتقي منتخب مصر بقيادة مدربه شوقي غريب kora on line مع منتخب غانا اليوم الاثنين 11 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام youtube live

وستلعب المباراة بين منتخب مصر ومنتخب غانا kora star في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما سوف تقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي yalla shoot 7asry.

kora cool hd وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما عبر قنواتها time sport على قمري النايل سات والعرب سات، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت الأرضية والتي تبث المباريات بشكل حصري kora on line مع قنوات بين سبورتس، حيث ستذاع مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 10 HD bein sport

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وكان قد نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز kora on lineمنتخب مالي في افتتاح البطولة بنتيجة هدف نظيف أحرزه مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك في الشوط الأول من اللقاء، وتعادل منتخب غانا مع منتخب الكاميرون بنتيجة هدف لكل هدف في إطار منافسات تلك الجولة أيضاً kors hd 7asry

ويسعى منتخب مصر للتأهل من مجموعته كمتصدر في البطولة التي تقام على أرض مصر من يوم 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، وتعد هذة البطولة هامة للغاية وأنها تؤهل إلى kora shoot live الأولمبياد في طوكيو المقبلة.

حيث يصعد اول ثلاث منتخبات إلى الأولمبياد مباشرة، وصرح شوقي غريب مدرب منتخب مصر بأن الفريق طموحه الوصول إلى الأولمبياد وتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقيةyalla shoot