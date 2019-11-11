اونلاين | "كورة اون لاين" مشاهدة مباراة مالي والكاميرون بث مباشر TIME SPORT.. شاهدة مباراة الكاميرون ضد مالي مباشرة beIN SPORT

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يواجه منتخب مالي الأولمبي منتخب الكاميرون في الخامسة من مساء اليوم الاثنين على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً على الأراضي المصرية خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لاوليمياد طوكيو 2020.

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ويسعى كلا المنتخبين إلى تحقيق الانتصار وحصد ثلاث نقاط هامه من أجل قطع خطوة هامة نحو التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

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مشاهدة مباراة مالي ضد الكاميرون بث مباشر اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، وسيحاول منتخب مالي تدراك الهزيمة التي تعرض لها خلال أول مباراه له أمام المنتخب الوطني المصري.