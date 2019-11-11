اونلاين | "يلا شوت" kora مشاهدة مباراة الكاميرون ومالي بث مباشر رابط time sport تابع لايف مباراة مالي والكاميرون يلا شوت new كورة

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يواجه منتخب مالي الأولمبي منتخب الكاميرون في الخامسة من مساء اليوم الاثنين على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً على الأراضي المصرية خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لاوليمياد طوكيو 2020.

"يلا شوت" kora مشاهدة مباراة الكاميرون ومالي بث مباشر رابط time sport تابع لايف مباراة مالي والكاميرون يلا شوت new كورة

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مشاهدة مباراة مالي ضد الكاميرون بث مباشر اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، وسيحاول منتخب مالي تدراك الهزيمة التي تعرض لها خلال أول مباراه له أمام المنتخب الوطني المصري.

"يلا شوت" kora مشاهدة مباراة الكاميرون ومالي بث مباشر رابط time sport تابع لايف مباراة مالي والكاميرون يلا شوت new كورة

ويسعى كلا المنتخبين إلى تحقيق الانتصار وحصد ثلاث نقاط هامه من أجل قطع خطوة هامة نحو التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.