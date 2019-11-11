رياضة | عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1- ليفربول 34 نقطة 2- ليستر سيتي 26 نقطة 3- تشيلسي 26 نقطة 4- مانشستر سيتي 25 نقطة 5- شيفيلد يونايتد 17 نقطة 6- أرسنال 17 نقطة 7- مانشستر يونايتد 16 نقطة 8- ولفرهامبتون 16 نقطة 9- بورنموث 16 نقطة 10- بيرنلي 15 نقطة Advertisements 11- برايتون 15 نقطة 12- مريستال بالاس 15 نقطة 13- نيوكاسل يونايتد 15 نقطة 14- توتنهام 14 نقطة 15- إيفرتون 14 نقطة 16- وست هام يونايتد 13 نقطة 17- أستون فيلا 11 نقطة 18- واتفورد 8 نقاط 19- سوثامبتون 8 نقاط 20- نورويتش سيتي 7 نقاط

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