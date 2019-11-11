رياضة | فرمان ناري.. الصفقة الكبرى تضيع على الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان ناري.. الصفقة الكبرى تضيع على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انسحب مسئولو النادي الأهلي من صفقة التعاقد مع إيريك تراوري لاعب وسط فريق بيراميدز خلال الفترة الحالية بشكل إجباري.

وجاء تراجع الأهلي عن التعاقد مع تراوراي بسبب رفض بيراميدز فتح باب الرحيل امام اللاعب في ظل استنفاذ الاستبدال داخل اللفريق وهو ما يمنع النادي من التفريط بخدماته للاحتياج لجميع اللاعبين.

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ويتجه الأهلي أيضاً لتأجيل التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب ، وذلك رغم ترحيب ناديه ببيعه للنادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوى القادم.

ويدرس الأهلي موقف اللاعب بعدما تعرض لأكثر من إصابة قوية بالفترة الماضية آخرها الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في التصفيات الافريقية المقامة حالياً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وبدأ الأهلي التفكير في التعاقد مع مهاجم أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة حيث يحق للفريق استبدال لاعبين في يناير.