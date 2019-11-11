رياضة | نتيجة قرعة السوبر الإسباني في السعودية.. مواجهات نارية لريال مدريد وبرشلونة

نتيجة قرعة السوبر الاسباني.







ومن المقرر أن تنطلق البطولة في السعودية في الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل، بمشاركة كلا من برشلونة بصفته بطل الدوري، وفالنسيا "بطل الكأس"، وفيما يشارك أتلتيكو مدريد وريال مدريد "المركز الثاني والثالث في الدوري الإسباني بالموسم الماضي، نتيجة قرعة السوبر الاسباني.



وأعلن الاتحاد الإسباني، عن قرعة مباريات كأس السوبر الإسباني، حيث وضعت القرعة برشلونة حامل اللقب أمام أتليتكو مدريد يوم 9 يناير 2019، فيما يواجه وأعلن الاتحاد الإسباني، عن قرعة مباريات كأس السوبر الإسباني، حيث وضعت القرعة برشلونة حامل اللقب أمام أتليتكو مدريد يوم 9 يناير 2019، فيما يواجه ريال مدريد فريق فالنسيا، يوم 8 يناير 2019.