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رياضة | نتيجة قرعة السوبر الإسباني في السعودية.. مواجهات نارية لريال مدريد وبرشلونة

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن إقامة السوبر الإسبانية، في المملكة العربية السعودية، خلال السنوات الثلاث القادمة، نتيجة قرعة السوبر الاسباني.


نتيجة قرعة السوبر الاسباني


ومن المقرر أن تنطلق البطولة في السعودية في الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل، بمشاركة كلا من بصفته بطل الدوري، وفالنسيا "بطل الكأس"، وفيما يشارك أتلتيكو مدريد وريال مدريد "المركز الثاني والثالث في بالموسم الماضي، نتيجة قرعة السوبر الاسباني.


وأعلن الاتحاد الإسباني، عن قرعة مباريات كأس السوبر الإسباني، حيث وضعت القرعة برشلونة حامل اللقب أمام أتليتكو مدريد يوم 9 يناير 2019، فيما يواجه فريق فالنسيا، يوم 8 يناير 2019.

فيما تقام المباراة النهائية يوم 12 من نفس الشهر، بمدينة جدة السعودية.

وتعد نسخة العام الجاري رقم 36، وستشمل جولة نصف نهائي بجانب نهائي ولن يكون هناك مباراة لتحديد صاحب المركز الثالث.

يذكر أن برشلونة كان قد توج بمسابقة كأس السوبر العام الماضي؛ بعدما حقق فوزا ثمينا على إشبيلية بهدفين مقابل هدف، بملعب طنجة في المغرب.

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