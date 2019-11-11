رياضة | بداية مضيئة ونهاية حزينة.. 7 محطات من مشوار الراحل علاء علي مع الساحرة المستديرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بداية مضيئة ونهاية حزينة.. 7 محطات من مشوار الراحل علاء علي مع الساحرة المستديرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت حالة من الحزن على الشارع الكروي المصري اليوم الاثنين، وذلك بعد إعلان وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق، عن عمر ناهز الـ 31 عامًا، بعد صراع مع مرض "السرطان".

وفاة علاء علي

وكان يعاني علاء علي، من ورم خبيث على المخ وخضع لعملية جراحية لاستئصاله قبل أيام قليلة، ولكن وافته المنية اليوم الاثنين، مما أصاب نجوم وجمهور الكرة المصرية وجميع الرياضيين بصدمة قوية، خاصة وأن اللاعب لا يزال في ريعان شبابه لم يكمل عامه الثاني والثلاثين.

خاض علاء علي خلال مشواره الكروي 175 مباراة في مختلف البطولات (161 مباراة بالدوري الممتاز – 12 مباراة بكأس مصر – 2 بدوري أبطال إفريقيا)، وسجل 20 هدفًا، وصنع 19 هدفًا، ورغم أنه دافع عن ألوان قمصان 7 أندية خلال مشواره الكروي، لكنه لم يحقق أي بطولة مع تلك الأندية.

بداية مضيئة مع الزمالك

علاء علي من مواليد 28 يناير لعام 1988 (31 عامًا)، بدأ مسيرته الكروية ضمن قطاع الناشئين في نادي الزمالك موسم 2008 -2009، وسرعان ما تألق ولفت إليه الأنظار بفضل موهبته الكروية الرائعة، وتم تصعيده لصفوف الفريق الأول بالقلعة البيضاء تحت قيادة حسام حسن، واستمر مع الفريق حتي عام 2012.

لعب علاء علي مع الزمالك 48 مباراة في مختلف البطولات (43 مباراة في الدوري الممتاز – 4 بكأس مصر – 1 مباراة بدوري أبطال إفريقيا) بلغ دقائق اللعب الفعلية 224 دقيقة لعب، ورغم موهبة "علي" وقدراته الهجومية والتهديفية إلي أن حسن شحاتة مدرب الأبيض وقتها قرر التخلص منه بسبب "الأنانية" والفردية الزائدة للاعب

انتقال مفاجئ من القمة إلي القاع

بعد عدة سنوات قضاها علاء علي داخل جدران واحد من أعرق الأندية المصرية نادي الزمالك، انتقل إلي أحد أندية القاع في الكرة المصرية نادي تليفونات بني سويف في يوليو لعام 2012، ولعب معه لمدة عام واحد.

وخاض علاء علي 13 مباراة مع تليفونات بني سويف وبلغ دقائق اللعب الفعلية 951 دقيقة لعب، سجل هدف وحيد، وصنع 3 أهداف، وحصل على 4 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء وحيدة.

تألق جديد مع سموحة السكندري

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انتقل علاء علي مهاجم الزمالك السابق إلي صفوف نادي سموحة السكندري في فترة الانتقالات الصيفية عام 2013، وخاض اللاعب 51 مباراة مع الفريق السكندري بواقع 3590 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 8 أهداف، وصنع 6 أهداف، وحصل على 7 بطاقات صفراء.

الانتقال لطلائع الجيش عام 2015

رحل علاء علي عن صفوف فريق سموحة السكندري، وانتقل إلي نادي طلائع الجيش في فترة الانتقالات الصيفية عام 2015، باحثا عن تحدي وفرصة جديدة مع أندية الدوري المصري الممتاز.

ولعب "علي" 30 مباراة مع طلائع الجيش في مختلف البطولات، بواقع دقائق لعب 2294 دقيقة، وسجل مهاجم الزمالك السابق 5 أهداف بقميص الفريق العسكري، وصنع 3 أهداف، وحصل علي 6 بطاقات صفراء.

تجربة مُخيبة مع وادي دجلة

خاض علاء علي تجربة جديدة مع فريق وادي دجلة تحت قيادة أحمد حسام ميدو في موسم 2017 – 2018 ولكنها لم تكن تجربة موفقة، حيث لعب مع الفريق الدجلاوي 5 مباريات فقط، 192 دقيقة لعب، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

تحدي جديد مع المصري البورسعيدي

انتقل علاء علي من وادي دجلة إلي المصري البورسعيدي في 31 يوليو لعام 2017، ولعب 12 مباراة بقميص الفريق البورسعيدي، بواقع 844 دقيقة لعب سجل هدف وصنع هدف، ولم يستمر طويلا مع الفريق، حيث رحل في فترة الانتقالات الشتوية مطلع عام 2018.

بتروجيت .. المحطة الأخيرة

آخر المحطات الكروية لـ علاء علي كان انتقاله لصفوف فريق بتروجيت في 14 يناير لعام 2018، واستمر مع الفريق حتي يوليو 2019، ولعب معه 16 مباراة بواقع 1230 دقيقة لعب، وسجل هدفين، وحصل على 3 بطاقات صفراء، ثم ابتعد عن الملاعب بسبب ظروف مرضه قبل اعلان وفاته اليوم عن عمر ناهز الـ 31 عامًا.