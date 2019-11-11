رياضة | طارق العشري يكشف لـ "الخليج 365 الرياضي" حقيقة عرض المريخ السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق العشري يكشف لـ "الخليج 365 الرياضي" حقيقة عرض المريخ السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود، ما تردد بشان توقيعه على عقود تدريب فريق المريخ السوداني.

وقال العشري في تصريحاته خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :" لا اعلم شىء عن هذا الأمر، فقط تابعته في الإعلام ولكن ليس هناك أي اتفاق معي كما تردد".

وكانت تقارير صحفية سودانية قد اشارت بأن المريخ قد أكمل اتفاقه بشكل رسمي مع المدرب طارق العشري، والذي يقود حرس الحدود فنيًا في هذا التوقيت.

في سياق أخر تحدث العشري عن أزمة مباريات الدوري قائلا : "عدم معرفة مواعيد بداية ونهاية الدوري يسبب أزمة لأي مدير فني، وضبط جدول الدوري العام يحتاج لمراعاة ظروف الأهلي والزمالك"

وواصل المدير الفني للحرس: "خامة اللاعب المصري لها متطلبات خاصة حيث أنها تطلب توالي المباريات لكي يصل إلي فورمة جيدة، تساعده على الأداء بالشكل المطلوب خلال المبارايات، وحرس الحدود من الفرق التي تضررت بسبب تأجيل الدوري، وكنا وصلنا لمستوى جيد قبل التوقف، لكن في النهاية الأمور ذهبت للتوقف وهو ما سيضر في النهاية مستوي اللاعبين ومدي تركيزهم زلياقتهم البدنية".

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وتطرق العشري للحديث عن أداء الحرس في بطولة الدوري الممتاز: "راضي وغير راضي، لكننا شددت على اللاعبين بأن علينا عدم تكرار ما حدث الموسم الماضي، ورحلت عن الحرس لأني وضعت خطة تتطلب وجود ميزانية".

وأكمل حديثه: "لدي طموح كبير وهذا سبب تحقيق البطولات مع الحرس في الولاية الماضية، وأمام أقوي فرق الدوري، وأسعى لإعادة الفريق لمكانته السابقة خلال هذه الفترة".

فيما كشف العشري، عن توقعاته لمنتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تستضيفها مصر في نوفمبر الجاري.

وأوضح مدرب حرس الحدود: "وصول منتخب مصر الأولمبي لأولمبياد طوكيو 2020 هو ليس الأمر السهل بل إنه صعب جداً، خاصة مع مستوى الفرق المشاركة ببطولة إفريقيا".

ونصح العشري لاعبي الفراعنة قائلاً: "يجب على لاعبي المنتخب الأولمبي التحلي بالإرادة والصبر والكفاح من أجل الصعود للأولمبياد".