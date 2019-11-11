رياضة | مران الأهلي.. تدريبات منفردة لحراس المرمى وجلسة في الجيم لعاشور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. تدريبات منفردة لحراس المرمى وجلسة في الجيم لعاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي الذي خاضه الاهلي مساء اليوم في بداية المرحلة الثانية من فترة الإعداد.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى التدريبات المنفردة للثلاثي شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

وشارك الثلاثي في تدريبات منفردة اشتملت على فقرات متنوعة وفقا للجزء الخاص بتدريبات الحراس ثم استكملوا المران من خلال المشاركة في تدريبات الكرة.

وخاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم خاض تقسيمة بمشاركة حارسين.

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وأدى حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

واستأنف الأهلي مرانه عصر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من معسكر الإمارات، وانطلاق المرحلة الثانية من فترة الإعداد وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني.

وكان الأهلي قد أنهى المرحلة الأولى من الاعداد التي اشتملت على معسكر تدريبي استمر لمدة أسبوع في الإمارات.

وتتوقف بطولة الدوري المصري في الوقت الحالي بسبب خوض منتخب مصر الأوليبمي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بجانب خوض منتخب مصر الأول لمباراتين أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

