رياضة | مران الأهلي| انتظام الشيخ والسيد في التدريبات الجماعية وكوليس محاضرة فايلر مع اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| انتظام الشيخ والسيد في التدريبات الجماعية وكوليس محاضرة فايلر مع اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم الثنائي أحمد الشيخ وحسين السيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش في بداية المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق خلال توقف مسابقة الدوري العام.

وشارك الشيخ والسيد في المران الجماعي بعد اكتمال جاهزيتهما من الناحية الطبية، وخضوعهما لفحص طبي للتأكد من تعافيهما.

وأستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين والتي استمرت لمدة أربعة أيام بعد انتهاء معسكر الإمارات.

وتتوقف بطولة الدوري المصري في الوقت الحالي بسبب خوض منتخب مصر الأوليبمي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بجانب خوض منتخب مصر الأول لمباراتين أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

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وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق ابتداء من اليوم استعدادا لفترة ما بعد التوقف التي يخوض فيها الفريق مواجهات الدوري العام ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقاد فايلر مران الفريق اليوم بعد عودته من سويسرا حيث قضي أجازة قصيرة خلال فترة الراحة التي حصل عليها الاهلي بعد العودة من معسكر الإمارات.